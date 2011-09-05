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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 08:25 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月5日-9月12日

(除特别说明,均为GMT时间)

9月5日(一)

北京--世界银行行长佐利克访问中国.

曼谷--泰国财长Thirachai Phuvanatnaranubala在部长级研讨会上就经济发表讲话(0200).

新加坡--新加坡金融管理局和国际清算银行(BIS)联合召开房地产市场和金融稳定会议(至9月6日).

以色列特拉维夫--以色列央行总裁费舍尔在"第一届经济区域合作的国际会议"上发表讲话(1015).

9月6日(二)

新加坡--世界银行基础设施金融峰会,世行行长佐利克出席(0100).

布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决定的会议.

华沙--波兰货币政策委员会会议(至9月7日).

布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu出席新书发布会(0800).

9月7日(三)

曼谷--泰国央行总裁张旭州公布8月会议纪录(0200).

阿布扎比--阿拉伯联合酋长国阿拉伯财政部长理事会会议.

华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日).

布达佩斯--匈牙利央行公布8月23日议息会议纪录(1200).

圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告.

9月8日(四)

首尔--韩国央行货币政策委员会(MPC)会议.

吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会(MPC)会议.

马尼拉--菲律宾货币政策委员会会议.

雅加达--印度尼西亚央行理事会会议.

贝尔格莱德--塞尔维亚货币政策委员会会议.

利马--秘鲁央行举行议息会议.

9月9日(五)

法国马赛--七国集团(G7)部长级会议(至9月10日).各国财长和央行总裁将出席.

墨西哥城--墨西哥央行公布8月26日货币政策委员会(MPC)会议纪录.

9月11日(日)

加州圣弗兰西斯科--第三届亚太经合组织(APEC)高级官员会议及其他相关会议(至9月26日).

9月12日(一)

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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