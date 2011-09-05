《新兴市场重要经济事件预告》--9月5日-9月12日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
(除特别说明,均为GMT时间)
9月5日(一)
北京--世界银行行长佐利克访问中国.
曼谷--泰国财长Thirachai Phuvanatnaranubala在部长级研讨会上就经济发表讲话(0200).
新加坡--新加坡金融管理局和国际清算银行(BIS)联合召开房地产市场和金融稳定会议(至9月6日).
以色列特拉维夫--以色列央行总裁费舍尔在"第一届经济区域合作的国际会议"上发表讲话(1015).
9月6日(二)
新加坡--世界银行基础设施金融峰会,世行行长佐利克出席(0100).
布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决定的会议.
华沙--波兰货币政策委员会会议(至9月7日).
布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu出席新书发布会(0800).
9月7日(三)
曼谷--泰国央行总裁张旭州公布8月会议纪录(0200).
阿布扎比--阿拉伯联合酋长国阿拉伯财政部长理事会会议.
华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日).
布达佩斯--匈牙利央行公布8月23日议息会议纪录(1200).
圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告.
9月8日(四)
首尔--韩国央行货币政策委员会(MPC)会议.
吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会(MPC)会议.
马尼拉--菲律宾货币政策委员会会议.
雅加达--印度尼西亚央行理事会会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚货币政策委员会会议.
利马--秘鲁央行举行议息会议.
9月9日(五)
法国马赛--七国集团(G7)部长级会议(至9月10日).各国财长和央行总裁将出席.
墨西哥城--墨西哥央行公布8月26日货币政策委员会(MPC)会议纪录.
9月11日(日)
加州圣弗兰西斯科--第三届亚太经合组织(APEC)高级官员会议及其他相关会议(至9月26日).
9月12日(一)
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。