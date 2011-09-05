《中国报摘》--金融时报9月5日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
* 头版头条:
--中资股份制银行半年报显示,中期业绩快速增长,但调控与监管实施力度加大凸显资本和流动性趋紧;资产质量持续优良,但逾期贷款明显反弹上升.
* 其他:
--业内分析人士认为,将保证金存款纳入到存款准备金的缴存范围有助于回收市场流动性,进一步限制银行放贷能力,并抑制银行发售理财产品的热情.
--今年上半年中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)跨境人民币业务量超4,000亿元人民币,业务量是去年去年的3倍.其中跨境人民币结算业务量为2,804亿元,贸易融资业务量1,206亿元,均呈现强劲增长态势.
--整理 谢衡; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。