《中国报摘》--金融时报9月5日

* 头版头条:

--中资股份制银行半年报显示,中期业绩快速增长,但调控与监管实施力度加大凸显资本和流动性趋紧;资产质量持续优良,但逾期贷款明显反弹上升.

* 其他:

--业内分析人士认为,将保证金存款纳入到存款准备金的缴存范围有助于回收市场流动性,进一步限制银行放贷能力,并抑制银行发售理财产品的热情.

--今年上半年中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)跨境人民币业务量超4,000亿元人民币,业务量是去年去年的3倍.其中跨境人民币结算业务量为2,804亿元,贸易融资业务量1,206亿元,均呈现强劲增长态势.

--整理 谢衡; 审校 杨淑祯