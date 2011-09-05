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宏观经济 | 2011年 9月 5日 星期一 08:20 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月5日-9月12日

汤森路透9月5日电---以下为标准普尔500企业中将于9月5日-9月12日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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9/06 AMC Q3 Altera Corp ALTR.O 0.64 24 0.58

9/09 Q2 Kroger Co (KR) 0.43 16 0.41

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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