〔日本经济〕经济财政大臣古川元久称需要迅速行动应对日圆强势

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透东京9月4日电---日本经济财政大臣古川元久周日表示,他和另外三位经济相关的大臣一致认为,需要迅速采取措施应对日圆走强,以减轻日圆升值对国内经济的负面影响.
此前日本首相野田佳彦周五表示,日本正面临前所未有的危机,由于日圆的强势,工业正在被掏空.
野田内阁新任命的其他三位大臣包括财务大臣安住淳,经济产业大臣钵吕吉雄和复兴大臣平野达男.
古川元久称,野田政府经济相关大臣的首次会议上,没有讨论具体措施.
安住淳周日稍早称,他将关注外汇市场上的投机活动,并在必要时采取果断行动,暗示其将追随前任的做法.首相野田佳彦担任财务大臣期间,曾三次实施干预遏制日圆升值.(完)
--编译 吴云凌;审校 程琳
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。