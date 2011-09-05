〔日本经济〕经济财政大臣古川元久称需要迅速行动应对日圆强势

路透东京9月4日电---日本经济财政大臣古川元久周日表示,他和另外三位经济相关的大臣一致认为,需要迅速采取措施应对日圆走强,以减轻日圆升值对国内经济的负面影响.

此前日本首相野田佳彦周五表示,日本正面临前所未有的危机,由于日圆的强势,工业正在被掏空.

野田内阁新任命的其他三位大臣包括财务大臣安住淳,经济产业大臣钵吕吉雄和复兴大臣平野达男.

古川元久称,野田政府经济相关大臣的首次会议上,没有讨论具体措施.

安住淳周日稍早称,他将关注外汇市场上的投机活动,并在必要时采取果断行动,暗示其将追随前任的做法.首相野田佳彦担任财务大臣期间,曾三次实施干预遏制日圆升值.(完)