《中国报摘》--其他报纸重要消息9月5日(I)

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
**上海证券报**
--南方电网公司日前发布的数据显示,8月以来,南方电网全网电力缺口达15%,桂、黔两省区更是因缺口超过20%,已进入电力供应红色预警状态.
--工业和信息化部副部长苏波表示,国家相关部委已统一意见,继续执行节能汽车补贴,并提高指标门槛.同时强力推进节能与新能源汽车规划出台,促进汽车领域的节能减排.
**人民日报**
--来自中国商务部的最新消息表明,中国企业走出去正在进入加速期,总体上面临更加有利的环境,但同时也进入了风险频发期.中国企业需要更加主动地防控对外投资舆论风险.既要有充分的准备,包括心理和技术上的准备.亦不能凡事总是采取回避、低调的策略.
--近十年来,中国内地入围世界500强的企业数量从10家跃升到58家,中国经济正在由全球经济的融入者逐步向全球经济驱动者转换.但中国500强的研发费用占营业收入的百分比平均只有1.41%,与跨国企业存在巨大差距.
--中俄绥芬河互市贸易区规划面积4.53平方公里,计划总投资100亿元.根据有关规定,价值8,000元人民币以下的商品免征进口关税和进口环节税.截至目前,双方已累计完成投资14亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 周晓峰/谢衡; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。