《中国已公布新股发行上市日程表》--9月5日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/5 深 巴安水务 300262 1,670 18.00 39.13 平安证券 9/8
9/5 深 通光线缆 300265 3,500 14.38 55.31 世纪证券 9/8
9/6 深 佳创视讯 300264 *2,600 *16.50 *50.00 招商证券 9/9
9/7 深 隆华传热 300263 不超过2,000 -- -- 光大证券 9/13
9/7 沪 明泰铝业 -- 不超过6,000 -- -- 平安证券 9/13
9/7 深 丹邦科技 002618 不超过4,000 -- -- 国信证券 9/13
9/8 深 露笑科技 002617 3,000 -- -- 东兴证券 9/14
9/9 深 长青集团 002616 不超过3,700 -- -- 兴业证券 9/15
9/19 沪 长城汽车 -- 不超过30,424.3 -- -- 国泰君安 9/22
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
*9/6 深 新莱应材 (300260.SZ) 1,340 27.00 46.63 长江证券
*9/6 深 雅本化学 (300261.SZ) 1,820 22.00 51.76 东方证券
-- 沪 京 运 通 -- -- 42.00 53.47 中信证券
-- 深 蒙 发 利 002614 -- 52.00 45.61 广发证券 9/5
-- 深 哈 尔 斯 002615 -- 18.00 42.86 海通证券 9/7
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。