〔中国经济〕8月下旬以来猪肉价格再现上涨走势--新华

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透北京9月5日电---中国8月CPI(居民消费价格指数)数据公布在即,新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,8月下旬以来猪肉价格再现小幅上涨走势.
新华社周日援引监测结果报导称,分地区来看,超半数省区市猪肉价格上涨,其中贵州、云南、湖南三地涨幅均达5%左右.
报导并指,与8月20日相比,9月4日猪後臀尖肉、 猪五花肉价格分别上涨1.0%、0.7%.
而与前一日相比,4日当日禽蛋价格上涨,水产品价格下降,蔬菜、水果价格微幅波动,成品粮价格稳中有涨,奶类价格基本稳定.
今年以来国内猪肉价格涨幅较大并带动了物价上涨.7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高.其中猪肉价格上涨56.7%，影响价格总水平上涨约1.46个百分点.[ID:nCN1885773](完)
--发稿 苏丹; 审校 谢衡/丁淑琴
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。