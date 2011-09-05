〔中国经济〕8月下旬以来猪肉价格再现上涨走势--新华

路透北京9月5日电---中国8月CPI(居民消费价格指数)数据公布在即,新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,8月下旬以来猪肉价格再现小幅上涨走势.

新华社周日援引监测结果报导称,分地区来看,超半数省区市猪肉价格上涨,其中贵州、云南、湖南三地涨幅均达5%左右.

报导并指,与8月20日相比,9月4日猪後臀尖肉、 猪五花肉价格分别上涨1.0%、0.7%.

而与前一日相比,4日当日禽蛋价格上涨,水产品价格下降,蔬菜、水果价格微幅波动,成品粮价格稳中有涨,奶类价格基本稳定.

今年以来国内猪肉价格涨幅较大并带动了物价上涨.7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高.其中猪肉价格上涨56.7%，影响价格总水平上涨约1.46个百分点.[ID:nCN1885773](完)