〔中国数据〕8月非制造业PMI降至57.6,建筑业和新订单指数明显回落--CFLP

路透北京9月5日电---中国物流与采购联合会(CFLP)发布数据,8月中国非制造业商务活动指数为57.6%,较上月回落2个百分点,建筑业商务活动和新订单指数明显回落是非制造业经济增速放缓的主要原因.

CFLP新闻稿显示,8月中国非制造业PMI各单项指数中,除积压订单指数较上月持平,其馀主要指数的环比均呈现不同程度的回落,其中商务活动指数和新订单指数分别明显回调至57.6%和54.1%.

"铁路投资开始下降,部分行业基础建设投资增速放慢对建筑业市场的影响开始显现,"新闻稿援引该会副会长蔡进称.

不过他也指出,本月消费性服务业新订单指数环比上升,预示中秋节和国庆节消费旺季来临,消费品市场需求将趋于活跃,同时也要关注由此引发部分消费品价格阶段性拉升,做好保供给、稳市场的工作.

数据并显示,本月中间投入价格指数大幅降至60.2%,为今年以来的新低,显示出物价水平趋于稳定.分行业来看,建筑业最高,为64.6%.消费性服务业次之.

由于没有合成指数,国际上通常用商务活动指数来反映非制造业经济发展的总体情况,一般来说该指数达到50%以上,反映非制造业经济总体上升或增长;低于50%,反映非制造业经济下降或回落.

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成.

此前公布的中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均止跌微升,为中国经济回稳注入信心.经济硬着陆忧虑纾缓,但全球过剩流动性及大宗商品价格上涨,令通胀阴霾挥之不去,紧缩调控仍难言放松.[ID:nCN1938387]

表1 各月非制造业采购经理指数(PMI):

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月

PMI 57.6 59.6 57.0 61.9 62.5 60.2 44.1 56.4 56.5 53.2 60.5 61.7 60.1(完)

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