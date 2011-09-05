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中国财经 | 2011年 9月 5日 星期一 08:52 BJT

〔中国经济〕推进生活用水阶梯水价和非生活用水超额累进加价--发改委

路透北京9月5日电---水资源短缺已成为中国经济发展的重要制约因素之一.中国国家发改委副主任解振华表示,要深化城市供水价格改革,建立反映资源稀缺程度的水价形成机制和水价体系.

"大力推进生活用水阶梯式水价和非生活用水超定额累进加价",中国证券报周一引述解振华在节水型城市创建工作会议上的话称.

他并指出,"十二五"(2011-2015年)时期,将根据水资源条件确定城市发展规模,各地要禁止引进高耗水、高污染项目,严禁向西部地区转移高能耗项目.

当前中国供排水价格仍然过低,难以反映水资源的稀缺价值.推进水价改革,实行梯级水价,让用水多的多花钱,用价格杠杆促进资源节约,已成当务之急.

中国今年的"一号文件"表示,将积极推进水价改革.工业和服务业用水要逐步实行超额累进加价制度,拉开高耗水行业与其他行业的水价差价.合理调整城市居民生活用水价格,稳步推行阶梯式水价制度.[ID:nCN1582175](完)

--发稿 康熙泽; 审校 屈桂娟

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