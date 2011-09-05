〔中国经济〕推进生活用水阶梯水价和非生活用水超额累进加价--发改委

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月5日电---水资源短缺已成为中国经济发展的重要制约因素之一.中国国家发改委副主任解振华表示,要深化城市供水价格改革,建立反映资源稀缺程度的水价形成机制和水价体系.
"大力推进生活用水阶梯式水价和非生活用水超定额累进加价",中国证券报周一引述解振华在节水型城市创建工作会议上的话称.
他并指出,"十二五"(2011-2015年)时期,将根据水资源条件确定城市发展规模,各地要禁止引进高耗水、高污染项目,严禁向西部地区转移高能耗项目.
当前中国供排水价格仍然过低,难以反映水资源的稀缺价值.推进水价改革,实行梯级水价,让用水多的多花钱,用价格杠杆促进资源节约,已成当务之急.
中国今年的"一号文件"表示,将积极推进水价改革.工业和服务业用水要逐步实行超额累进加价制度,拉开高耗水行业与其他行业的水价差价.合理调整城市居民生活用水价格,稳步推行阶梯式水价制度.[ID:nCN1582175](完)
--发稿 康熙泽; 审校 屈桂娟
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)