《中国债券市场每日交易备忘》--9月5日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国广东志高空调8亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),主承销商建设银行
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二、新债上市:
国家开发银行160亿元一年期固息金融债110249,票面利率4.30%
中国西电(601179.SS)7亿元三年期中期票据1182239,票面利率5.75%
天音控股(000829.SZ)4亿元三年期中期票据1182240,票面利率7.24%
财政部代发240亿元五年期地方政府债券119106,票面利率4.30%
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三、缴款:
无
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四、还本付息:
永城煤电集团5亿元10年期固息债078046付息,票面利率5.34%
中国网通集团50亿元五年期固息债088030付息,票面利率5.29%
中船重工集团35亿元七年期固息债088034付息,票面利率5.60%
中航工业集团40亿元三年期中期票据0982123付息,票面利率3.80%
皖维高新(600063.SS)7亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082149付息,基本利差1.65%
国家开发银行100亿元五年期浮息金融债(三个月Shibor基准)110212付息,基本利差-0.15%
国开行100亿元20年期固息投资人选择权(10+10)金融债0302160付息,票面利率3.14%
中国银行(601988.SS)(3988.HK)90亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息债(七天期回购基准)050603付息,基本利差1.49%
招商局集团18亿元10年期固息债078045付息,票面利率5.20%
招商银行(600036.SS)190亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081101付息,票面利率5.70%
招商银行(3968.HK)70亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债081102付息,票面利率5.90%
招商银行40亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息次级债(一年定存基准)081103付息,基本利差1.53%
上海外高桥集团8.50亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债0980129付息,票面利率4.20%
电信科学技术研究院15亿元三年期中票0982124付息,票面利率4.20%
攀钢集团10亿元三年期中票0982125付息,票面利率4.70%
国开行200亿元20年期固息金融债060219付息,票面利率4.18%
国开行200亿元15年期固息金融债070202付息,票面利率4.05%
中粮集团6亿元15年期固息债078047付息,票面利率5.30%
天津保税区投资公司28亿元七年期固息债088031付息,票面利率7.00%
北京基础设施投资公司20亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债088035付息,票面利率5.20%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--对于银行存款保证金缴存范围扩大的影响,根据部分上市银行已披露的半年报测算,14家
上市银行未来6个月将缴存6,958亿元人民币准备金,占所有银行缴存额近八成.
--据上交所消息,沪市922家上市公司已全部完成2011年半年报披露工作.沪市全体上市公司
上半年经营活动产生的现金流量净额同比降近四成.
国家统计局9/9公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年7月7.5%)
8月居民消费价格指数(CPI) (2011年7月6.5%)
1-8月固定资产投资 (2011年1-7月25.4%)
8月社会消费品零售总额 (2011年7月17.2%)
8月工业增加值 (2011年7月14.0%)
中国海关9/10公布8月进出口贸易数据
国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息
9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)
============================================================================(完)
--整理 曲伟治; 审校 冉莹/周晓峰
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。