〔中国农业〕粮食局官员称今年粮食生产继续增长,供需将保持平衡--新华

路透北京9月5日电---中国国家粮食局副局长曾丽瑛表示,中国粮食生产将继续保持稳定增长.且预计今年粮食消费需求继续增加,粮食供需将保持总量基本平衡.

新华社周六报导援引其中2011黑龙江金秋粮食交易合作洽谈会上称,今年夏粮喜获丰收,冬小麦实现了"八连增",早稻恢复性增产.目前秋粮长势良好,如果後期不发生大的自然灾害,全年粮食生产将继续保持稳定增长.

而上周,来自中国农业部、国家统计局、中国气象局等部门的近60名农业和气象专家预计,从气象条件看今年全国粮食产量有望实现"八连增".[ID:nCN1941207]

中国2010年全年粮食总产量达到5.46亿吨,比上年增长2.9%,实现连续七年增产.(完)