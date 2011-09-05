〔中国农业〕粮食局官员称今年粮食生产继续增长,供需将保持平衡--新华

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透北京9月5日电---中国国家粮食局副局长曾丽瑛表示,中国粮食生产将继续保持稳定增长.且预计今年粮食消费需求继续增加,粮食供需将保持总量基本平衡.
新华社周六报导援引其中2011黑龙江金秋粮食交易合作洽谈会上称,今年夏粮喜获丰收,冬小麦实现了"八连增",早稻恢复性增产.目前秋粮长势良好,如果後期不发生大的自然灾害,全年粮食生产将继续保持稳定增长.
而上周,来自中国农业部、国家统计局、中国气象局等部门的近60名农业和气象专家预计,从气象条件看今年全国粮食产量有望实现"八连增".[ID:nCN1941207]
中国2010年全年粮食总产量达到5.46亿吨,比上年增长2.9%,实现连续七年增产.(完)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。