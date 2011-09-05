《中国报摘》--其他报纸重要消息9月5日(II)

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
**经济参考报**
--据七部委联合调查组一位权威人士透露,2012年合同到期後,对蓬莱19-3油田享有49%权益的康菲中国要将鉆井平台开采作业转交给享有51%权益的中海油(0883.HK),"康菲此次违规作业,不排除是想在主导方易人之前提高采油效率,增加当期收入."
**证券时报**
--清科集团数据显示,8月中外创业投资暨私募股权投资机构(VC/PE)新募集基金数共20只,新增可投资于中国的资金额为14.81亿美元.8月,中外VC/PE新设立基金数共25只,其中披露目标规模的有19只,计划募集资金为120.10亿美元,每只基金目标规模平均为6.32亿美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。