《中国报摘》--其他报纸重要消息9月5日(II)

**经济参考报**

--据七部委联合调查组一位权威人士透露,2012年合同到期後,对蓬莱19-3油田享有49%权益的康菲中国要将鉆井平台开采作业转交给享有51%权益的中海油(0883.HK),"康菲此次违规作业,不排除是想在主导方易人之前提高采油效率,增加当期收入."

**证券时报**

--清科集团数据显示,8月中外创业投资暨私募股权投资机构(VC/PE)新募集基金数共20只,新增可投资于中国的资金额为14.81亿美元.8月,中外VC/PE新设立基金数共25只,其中披露目标规模的有19只,计划募集资金为120.10亿美元,每只基金目标规模平均为6.32亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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