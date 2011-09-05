〔中国个股〕华泰与华泰联合证券业务整合获批,後者不再从事经纪业务

路透上海9月5日电---中国华泰证券(601688.SS)周一公告称,其与华泰联合证券进一步业务整合并变更业务范围获批,涉及双方的经纪业务以及证券承销与保荐业务,将采取"划业务而治"的方案进行整合,华泰联合证券将不再从事经纪业务.

刊登在上海证交所的公告显示,业务整合完成後,华泰证券的证券承销与保荐业务变更为证券承销业务,减少与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务,并将经纪业务的区域范围扩展到全国31个省(市、自治区),其他业务范围不变.

华泰联合证券不再从事经纪业务,承销与保荐业务范围将扩展到上海证券交易所和深圳证券交易所相关业务,国债、非金融企业债务融资工具承销业务除外,其他业务范围不变.

中证报同日报导指出,此次整合完成後,从经纪业务来看,华泰证券通过整合实现一体化经营和规模优势,营业部数量达到208家,而依托华泰证券遍布全国的营业网点,华泰联合证券投行业务摆脱"分市而治"的限制,成为集成集团服务资源向客户提供全方位金融服务的重要平台.

报导援引Wind数据显示,2010年,华泰系实现5.76万亿元人民币的代理股票基金交易额,市场份额达5.19%,经纪业务份额超过银河证券、国泰君安等第一梯队券商跃居业内第一.

华泰证券上周五收报10.19元,最近一个月累计跌幅9.82%.(完)