〔中国汽车〕提高节能汽车门槛,求发展需找石油外新替代能源--工信部

路透北京9月5日电---中国工信部表示,将继续执行节能汽车补贴,并提高指标门槛,同时强力推进节能与新能源汽车规划出台.未来中国汽车发展必须寻找新的替代能源,发展节能与新能源汽车是大势所趋.

新华社周六报导引述工信部副部长苏波的话,受多种因素限制,汽车行业不可能像过去十年那样持续高速增长.目前,中国车用汽柴油消费已占全国汽柴油消费65%左右,每年新增石油消费量约70%被新增汽车消耗.

中国近年大力推动节能汽车,鼓励小排量汽车,去年发改委分三批公布了对比亚迪(1211.HK)、吉利汽车(0175.HK)等29家企业,206个车型节能汽车的推广目录.消费者购买以上车型将获得每辆3,000元的补助.[ID:nCN1331509]

新华社同日报导并引述国家能源委员会专家咨询委主任张国宝的话,"能源压力正在制约汽车产业可持续发展...汽车产业寻找石油以外的替代能源,关系到汽车产业能否持续生存发展."

曾担任首任国家能源局局长的张国宝认为,作为清洁二次能源的电力来源非常广泛,像化石能源、核能、风能、太阳能、生物质能、水能均可以比较容易地转化为电能.一旦可以重复充电的电动汽车发展成熟,理论上车用能源将取之不尽.

他并称,电动汽车的关键是蓄电池的性能,要做到电力供电持续时间长,同时体积重量又要小.目前离实用化还有一定距离,技术开发还面临很大难题;公交车等行驶距离相对较短的交通工具,可以率先推广电动汽车.

据工信部统计,2010年,中国汽车产业实现工业总产值4.34万亿元,占国民经济总产值的6.13%,汽车行业税收9,500亿元,占全国税收的13%. (完)