〔英国经济〕PIMCO葛罗斯敦促英国重新调整财政撙节计划

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦9月5日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯接受泰晤士报采访时表示,英国财政大臣奥斯本(George Osborne)所实施的撙节措施可能将英国经济推入衰退.
葛罗斯管理着全球最大的债券基金,他表示财政计划"中途修正"将提振经济,也应该不会伤害债券投资者对该国的信心.
"英国经济状况较撙节计划实施前恶化,因此应该对计划进行微调,可能的话重新制定,"报纸援引葛罗斯的话称.
葛罗斯对欧元区和美国等其他发达经济体的看法类似,称这些经济体面临日益加剧的危机.
他对报纸称,不希望看到180度的U型反转,但对PIMCO而言"能够使得经济脱离衰退的温和调整是非常有利的."(完)
--编译 吴云凌;审校 戴素萍
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。