〔英国经济〕PIMCO葛罗斯敦促英国重新调整财政撙节计划

路透伦敦9月5日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯接受泰晤士报采访时表示,英国财政大臣奥斯本(George Osborne)所实施的撙节措施可能将英国经济推入衰退.

葛罗斯管理着全球最大的债券基金,他表示财政计划"中途修正"将提振经济,也应该不会伤害债券投资者对该国的信心.

"英国经济状况较撙节计划实施前恶化,因此应该对计划进行微调,可能的话重新制定,"报纸援引葛罗斯的话称.

葛罗斯对欧元区和美国等其他发达经济体的看法类似,称这些经济体面临日益加剧的危机.

他对报纸称,不希望看到180度的U型反转,但对PIMCO而言"能够使得经济脱离衰退的温和调整是非常有利的."(完)