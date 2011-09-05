〔新闻稿〕中国8月非制造业PMI为57.6%,环比回落2个百分点--CFLP

(以下是中国物流与采购联合会发布的8月中国非制造业商务活动指数新闻稿)

中国非制造业商务活动指数为57.6%

2011年8月，中国物流与采购联合会（CFLP）发布的中国非制造业商务活动指数为57.6%,比上月回落2个百分点。本月中国非制造业PMI各单项指数中，积压订单指数较上月持平，其馀主要指数的环比均呈现不同程度的回落。

中国物流与采购联合会副会长蔡进认为：8月份，商务活动指数为57.6%，新订单指数为54.1%，环比有所回调，但仍保持较好的发展水平。铁路投资开始下降，部分行业基础建设投资增速放慢对建筑业市场的影响开始显现，建筑业商务活动指数和新订单指数均有明显回落，成为导致本月非制造业经济增速放慢的主因。消费性服务业新订单指数环比上升，预示着中秋节和国庆节消费旺季来临，消费品市场需求将趋于活跃，同时也要密切关注由此而引发部分消费品价格阶段性拉升，应做好保供给、稳市场的工作。好在本月中间投入价格指数为60.2%，是今年以来的新低，显示出物价水平趋于稳定。其中，物流业、餐饮业和住宿业等行业环比降幅较为明显。

新订单指数回调。2011年8月新订单指数为54.1%，比上月回落1.5个百分点。分行业来看，建筑业最高,为55.9%；生产性服务业次之，为55.0%；消费性服务业最低，为52.9%。20个行业中，建筑安装业、航空运输业、建筑装饰业和铁路运输业等行业高于50%；其他服务业、居民服务业和房地产业等行业低于50%。

中间投入价格指数降幅较大。2011年8月中间投入价格指数60.2%，环比回落2.9个百分点。分行业来看，建筑业最高，为64.6%，消费性服务业次之，为61.6%；生产性服务业最低，为55.9%。20个行业中，餐饮业、住宿业、计算机服务及软件业、铁路运输业和房屋及土木工程建筑业等行业高于60%；邮政业、水上运输业、批发业和电信及其他信息传输服务业等行业在50%-60%之间。

收费价格指数小幅回调。2011年8月收费价格指数51.4%，比上月回落0.9个百分点。分行业来看，建筑业最高，为52.9%；消费性服务业次之，为52.2%；生产性服务业最低，为49.5%。20个行业中，租赁及商务服务业、航空运输业、餐饮业、零售业和房屋及土木工程建筑业等行业高于50%；建筑安装业、管道与其他运输及仓储业、邮政业和其他服务业4个行业的收费价格指数位于50%；铁路运输业、电信及其他信息传输服务业和房地产业等行业低于50%。

业务活动预期指数高位略有回调。2011年8月业务活动预期指数66.0%，比上月回落1.0个百分点。分行业来看，生产性服务业最高，为67.1%；消费性服务业次之，为65.8%；建筑业最低，为64.6%。20个行业中，零售业、邮政业、计算机服务及软件业和建筑安装业等行业高于60%，其中3个行业高于70%；其他服务业、水上运输业和房地产业等行业在50%-60%之间。

中国非制造业PMI指数体系，由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成。由于没有合成指数，国际上通常用商务活动指数来反映非制造业经济发展的总体情况，一般来说该指数达到50%以上，反映非制造业经济总体上升或增长；低于50%，反映非制造业经济下降或回落。(完)