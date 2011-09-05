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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 08:55 BJT

〔全球金市〕现货金守住美就业数据发布後的升幅,欧债危机亦带来支撑

路透新加坡9月5日电---现货金价格周一早盘在亚洲市场微涨,守住前一交易日涨幅.上周五美国公布黯淡的就业报告,引发避险买盘并推动金价上扬逾3%.欧元区债务危机久拖不决也为金市带来支撑.

截至0018GMT,现货金XAU=微升0.1%至每盎司1,886.19美元,上周五上涨3.2%.

美国黄金期货GCcv1升0.6%,报每盎司1,888.90美元.

美国8月就业岗位增长停止,令衰退担忧重燃,奥巴马政府和美国联邦储备理事会(美联储,FED)面临更大压力,需要采取更多激励措施以扶助疲弱的经济.欲浏览详细报导请点选[ID:nCN1942953]

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