〔全球金市〕现货金守住美就业数据发布後的升幅,欧债危机亦带来支撑

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透新加坡9月5日电---现货金价格周一早盘在亚洲市场微涨,守住前一交易日涨幅.上周五美国公布黯淡的就业报告,引发避险买盘并推动金价上扬逾3%.欧元区债务危机久拖不决也为金市带来支撑.
截至0018GMT,现货金XAU=微升0.1%至每盎司1,886.19美元,上周五上涨3.2%.
美国黄金期货GCcv1升0.6%,报每盎司1,888.90美元.
美国8月就业岗位增长停止,令衰退担忧重燃,奥巴马政府和美国联邦储备理事会(美联储,FED)面临更大压力,需要采取更多激励措施以扶助疲弱的经济.欲浏览详细报导请点选[ID:nCN1942953]
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。