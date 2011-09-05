IAEA称朝鲜从黑市获得铀浓缩技术

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳9月2日电---国际原子能机构(IAEA)报告称，朝鲜(北韩)去年底公布了一处铀浓缩设施，该设施所需的技术和资料，可能是通过“秘密供应网络”取得。

2010年11月，朝鲜向美国核专家赫克(Siegfried Hecker)展示宁边一处之前未被外界发现的铀浓缩设施，赫克称其现代化程度“令人瞠目结舌”。

路透周五获悉的这份IAEA报告长达11页，其中称该机构与赫克约谈，对他在参观朝鲜期间所观察到的信息进行了技术评估。

报告称，“赫克一行观察到的离心机组结构与离心机壳尺寸，与一秘密供应网络提供的设备类似。”

报告还指出，IAEA掌握的信息显示，部分铀浓缩所需的部分技术和信息是通过这样的秘密网络获得。

核专家此前曾表示，几乎可以肯定朝鲜需要许多年时间，从多个渠道寻求帮助，才能获得铀浓缩设施所需的设备。

他们表示，尽管巴基斯坦“核弹之父”卡迪尔汗(A.Q. Khan)为首的秘密网络在七年前被捣毁，但核技术黑市交易并未结束，一些与该网络有关的人仍在活动。

卡迪尔汗在2004年招认，曾向朝鲜、伊朗和利比亚售卖核技术。

IAEA报告暗示，朝鲜曾试图向许多供应方采购铀浓缩计划所需的原料和设备，例如真空元件、电子设备和数控机床等。(完)