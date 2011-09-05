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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 09:06 BJT

〔中国股市〕上周五融资买入较前日减少6%,民生银行交易活跃

路透北京9月5日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额为

85,513万元人民币,较上交易减少6%.标的证券民生银行(600016.SS)融资偿还额达4,948万元,

居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,090,116 51,309 14,837

深圳证券交易所 1,314,338 34,204 16,697(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

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