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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 09:01 BJT

〔中国股市〕周一融资买入较前日增加6%,民生银行继续交易活跃

路透北京9月6日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额为

91,003万元人民币,较上交易增加6.4%.标的证券民生银行(600016.SS)融资买入额达

3,521万元,继续居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,100,349 54,436 15,129

深圳证券交易所 1,316,382 36,567 16,381(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

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