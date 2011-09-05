〔欧元区金融〕若有欧元区共同债券,或给予其最弱成员国的评级--标普

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透奥地利阿尔卑巴赫9月3日电---标准普尔欧洲主权评级主管周六称,若欧元区国家联合发行共同债券并给予联合担保,将授予其最弱成员国的主权评级.
标普欧洲、中东及非洲地区主权评级部门董事总经理Moritz Kraemer出席阿尔卑巴赫经济论坛小组讨论时称,标普没有参与欧盟关于欧元区共同债券这一构想的磋商,因存在潜在利益冲突.
他表示,自己的理解为欧元区共同债券将沿用德国巨额债券(jumbo bond)的结构,後者是由德国各联邦州政府联合发行,并就各自部分提供担保.
Kraemer说道:"若欧元区共同债券采取这种结构,我们就有了一个公共标准,答案也就很简单了.如果欧元区共同债券有德国担保27%,法国担保20%,希腊担保2%,那麽该共同债券的评级就将是CC,即与希腊评级一致."
其并称:"若是联合担保而非个别担保,就采用以最薄弱环节为重的方法."
"或许会采用另外的结构.我们没与欧盟讨论过,所以我也不清楚."
标普7月调降希腊主权债信评级至CC,称欧盟的债务重组提议可能将该国拖入"选择性违约".(完)
--编译 程琳;审校 郑茵
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