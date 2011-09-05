〔新闻稿〕汇丰中国8月服务业PMI增速放缓至调查历史低点

(以下为汇丰发布的中国8月服务业采购经理人指数(PMI)报告全文)

主要调查结果：

服务业产出轻度扩张。

就业增长轻微。

经营信心回升至4个月高点，但仍偏低。

由于新接业务增长继续放缓，8月份经营活动的增速放缓至调查历史低点。积压工作量因此加速下降，就业增长轻微。不过，业界对于未来一年的经营预期回升至4个月高位。与此同时，平均投入成本明显上扬，但囿于竞争压力，企业难以把上涨的成本完全转移给客户。

8月份，由Markit为汇丰统计的经营活动指数（经季节性调整）从53.5降至50.6，为调查历史最低值，显示服务业的经营活动仅有轻微扩张。该项指数旨在衡量受访企业经营活动的实际环比变化。本月指数环比降幅为去年11月以来最大。据受访企业反映，服务业产出增长乏力的原因是新业务增长进一步放缓，部分企业还提到房地产调控政策等因素。

服务业的新接业务虽然连续33个月保持增长，但8月份增速最低。调查样本普遍显示，客户需求减弱是新业务整体增长放缓的原因。部分样本还提到了房地产限购政策等因素。

8月份数据显示，服务业积压工作连续16个月下降，降幅虽然轻微，但已是去年10月以来最大。

积压工作减少，加上新订单增长放缓，8月份服务业用工数量因此仅有轻微增长。本月就业增速在逾两年半以来为最低。

与此同时，企业平均成本负担在8月份继续大幅增加，主要原因是薪酬成本上涨。本月投入成本的升幅虽然已放缓至2月份以来最小，但相比调查历史数据仍显强劲。虽然成本大幅上升，但激烈的竞争压力限制了企业的定价力，服务业的平均收费价格在8月份仅略有上升，加价幅度自去年1月以来居次低。

虽然经营活动和市场需求皆表现疲弱，最新数据显示服务业界的经营信心有所回升，为4个月以来最高。调查样本显示，支撑信心的因素包括新产品问世，以及商业活动取得成效等预期。不过，本月经营预期指数比长期平均值仍低将近10点。

经营活动指数

经季节性调整的经营活动指数已连续3个月下降，在8月份降至调查历史低点，显示中国服务业经营活动的增速已放缓至轻微水平。调查样本显示，服务业产出增长乏力，与新业务增长进一步放缓有关。还有样本显示，房地产调控政策对服务业的整体扩张也有所影响。

新业务指数

截至8月份，经季节性调整的新业务指数已连续33个月维持在50.0临界值以上，显示中国服务业的新接业务保持增长。不过，最新指数创调查历史第2低值，反映新业务增幅轻微。调查样本显示，需求的减弱导致新订单增速放缓。还有部分样本提到房地产限购政策等因素。

未完成业务指数

8月份，中国服务业的积压工作继续减少，经季节性调整的未完成业务指数目前已连续16个月低于50.0临界值。本月指数值虽然显示积压工作的降幅仅算轻微，但该数值自去年10月以来已是最低。约5%的调查样本显示积压工作减少，原因普遍与新业务增长进一步放缓有关。

就业指数

8月份，中国服务业用工数量继续上升。受访企业表示增聘人手与业务扩张计划有关。不过，本月就业增速仅算轻微，在目前持续31个月的扩张期内为最低。绝大多数调查样本（将近90%）显示用工数量环比持平。

收费价格指数

经季节性调整的收费价格指数显示，中国服务业的收费价格在8月份继续上升，但升幅轻微，约93%的调查样本显示月内平均收费价格没有变化。本月指数虽然高于7月份，但自2009年12月以来是次低值。在本次调查期间，企业普遍反映竞争压力大，定价力受到制约。

投入价格指数

8月份，中国服务业的平均投入成本明显上扬。约10%的调查样本显示投入成本环比上升，尤其是劳动力相关成本。成本涨幅虽然已回落至2月份以来的低点，但相比调查历史数据仍算强劲。经季节性调整的投入价格指数目前已连续22个月超过50.0临界值，说明投入成本一直处于上升状态。

经营预期指数

对于未来12个月经营活动的前景，中国服务业界继续表示乐观。样本显示，支撑企业信心的因素包括：经济环境向好、新产品问世及商业活动成功等预期。本月乐观度虽然从6月份创下的调查历史最低位继续回升，但相比历史数据仍属低迷。(完)