〔英国经济〕海外旺盛需求带动第三季制造业产出,但前景疲弱--EEF

路透伦敦9月5日电---英国工程雇主联合会(EEF)周一公布的一份调查显示,海外旺盛需求促进英国第三季制造业产出,并且企业预计未来数月经济将持续增长,尽管近期公布的其他数据显示经济萎缩.

不过EEF和德豪会计师事务所(BDO)公布的季度制造业前景报告还显示,对未来持乐观看法的制造商数量少于第二季.

有净27%的制造业者表示,在过去三个月中增加了产出,略低于6月公布的第二季报告中的28%.

新订单差值为23%,低于第二季的30%.

EEF首席分析师Lee Hopley在声明中称,"就制造业大多数情况而言,公司仍然忙碌,订单数量亦在增加,特别是来自海外市场的订单."

"但过去18个月中的大范围复苏转变为更加喜忧参半的局面,尤其是短期前景."

EEF调查结果与研究公司Markit近期公布的采购经理人指数(PMI)不一致,後者显示,8月制造业活动萎缩步伐为两年多来最快,受出口需求锐减拖累.[ID:nCN1938379]

最新数据不太可能改变英国央行明年不会升息,以及如果决策者对经济状况失去信心,则可能出台进一步货币刺激措施的观点.

EEF将今年国内生产总值(GDP)增长率预估从1.3%下调至1.1%,对2012年的预估则从2.1%降至2%.其并补充道,就整体而言,制造业扩张的步伐将持续快于经济整体增速.

反映制造商雇员意向的差值为正20%,低于上季的正24%.鉴于经济环境疲弱,下季料将继续下滑.

Hopley称,就业前景更加疲弱,并不意味着企业肯定会裁员,但的确表示他们在填补空缺职位上会三思而行.

逾400家企业参与调查,调查于8月3-24日期间进行.(完)