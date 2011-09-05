《中国待发行主板新股一览表》--9月5日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透北京9月5日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表:
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审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元) 保荐人
*8月31日 玉龙钢管 7,950 92,080 平安证券
*8月29日 陜煤股份 不超过200,000 1,725,100 中金公司
中银国际
8月12日 恒立股份 10,500 102,480 平安证券
7月29日 中国水电 不超过350,000 1,730,000 中信建投证券
中银国际
7月25日 隆基股份 7,500 137,032 国信证券
注:1. 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.
2. *代表新增内容.(完)
欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN]
--整理 康熙泽; 审校 丁淑琴
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。