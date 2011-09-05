〔金属期市〕LME铜价回稳,受美联储推出QE3憧憬和低接买盘提振

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海9月5日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周一持稳,在盘初微升0.2%.因美国8月非农就业岗位数据黯淡令美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出进一步量化宽松政策的憧憬升温.

铜价也受到中国交易商逢低买入的提振,他们预料铜使用者在第四季度补充库存;但对全球经济减速的担忧挥之不去料将限制其涨幅.