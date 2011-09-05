〔全球经济〕踏入"新危险区",中国15-20年後或成"高收入国家"--佐利克

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透北京9月3日电---世界银行行长佐利克周六表示,随着成长放缓且投资者信心削弱,全球经济正踏入"新危险区".
佐利克在北京讲话时敦促欧美解决自身债务问题,并指出接近纪录高位的食品价格以及动荡的大宗商品市场,正给全球大部分民众造成威胁.
当提及中国时,佐利克则表示乐观.佐利克正领头进行一项有关各国如何改进经济成长模型的研究.
中国"很有希望"在15-20年後,从目前的"中高收入"国家,进入"高收入"国家之列.
问题在于,中国是否能够避免"中等收入陷阱".所谓"中等收入陷阱",是指一国人均收入达到3,000-6,000美元后,国家生产率与收入成长停滞.
"中国若维持目前的增长轨道,那麽至2030年,中国经济规模以市场价格计算,就相当于15个今天的韩国,"他说.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。