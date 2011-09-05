《外汇动态》欧元/美元触及三周低位,1.41附近的少量买盘或提供支撑

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
0121GMT---欧元/美元EUR=周一触及三周低位,可能延续连续四天的下跌,因股市疲软且投资者担忧欧洲债务问题.
欧元/美元的下一支撑位在7月12日至8月29日涨势的61.8%回档位1.4110美元.如果该水平被突破,位于1.4000上方的76.4%回档位和200日移动平均线将成为主要支撑.1.4100附近有一些买盘,料支撑欧元/美元;东京的交易商称,亚洲的央行仍愿意逢低买入,限制亚洲时段的下跌空间.
欧元/美元最新价下跌0.3%报1.4156,帮助推动美元指数.DXY升向74.916附近的一个月高点.(完)
--编译 李富强;审校 吴云凌
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路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。