《外汇动态》欧元/美元触及三周低位,1.41附近的少量买盘或提供支撑

欧元/美元的下一支撑位在7月12日至8月29日涨势的61.8%回档位1.4110美元.如果该水平被突破,位于1.4000上方的76.4%回档位和200日移动平均线将成为主要支撑.1.4100附近有一些买盘,料支撑欧元/美元;东京的交易商称,亚洲的央行仍愿意逢低买入,限制亚洲时段的下跌空间.