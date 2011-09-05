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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 10:10 BJT

《外汇动态》欧元/美元触及三周低位,1.41附近的少量买盘或提供支撑

0121GMT---欧元/美元EUR=周一触及三周低位,可能延续连续四天的下跌,因股市疲软且投资者担忧欧洲债务问题.

欧元/美元的下一支撑位在7月12日至8月29日涨势的61.8%回档位1.4110美元.如果该水平被突破,位于1.4000上方的76.4%回档位和200日移动平均线将成为主要支撑.1.4100附近有一些买盘,料支撑欧元/美元;东京的交易商称,亚洲的央行仍愿意逢低买入,限制亚洲时段的下跌空间.

欧元/美元最新价下跌0.3%报1.4156,帮助推动美元指数.DXY升向74.916附近的一个月高点.(完)

--编译 李富强;审校 吴云凌

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