第二次“利比亚之友”会议将于纽约召开

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路透意大利伽诺比奥9月3日电---意大利外长弗拉蒂尼（Franco Frattini）周六表示，将于9月20日在纽约召开第二次“利比亚之友”会议，帮助利比亚重建。

西方国家周四在巴黎召开的第一次“利比亚之友”会议上会见了利比亚全国过渡委员会(NTC)领导人。他们同意解冻150亿美元此前冻结的卡扎菲海外资产，以开始利比亚重建工作。

弗拉蒂尼在一次会议间隙告诉记者，“会议将于9月20日召开。”

他重申，意大利将保持与利比亚在石油领域领先合作夥伴地位。

他表示，“过去始终是这样，未来仍将如此。我们确认我们所有的承诺。”

意大利石油和天然气集团公司Eni(ENI.MI)是在利比亚运营的最大外国石油公司，2010年日产约为27万桶油当量。（完）