〔欧元区金融〕希腊央行8月向该国部分银行提供紧急融资

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透雅典9月3日电---希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)周六表示,该央行8月向希腊部分银行提供了紧急融资,若有必要还准备进一步提供.
紧急流动性援助(ELA)实际上是一国央行向没有流动性但有偿付能力的银行提供的贷款.
由于希腊主权债务危机,该国的银行被关在大规模融资市场之外,此後这些银行转而依赖从欧洲央行(ECB)获取流动性.
在主权信贷评级被下调後,现在希腊部分银行因为缺乏合格的担保品而受困,其中希腊第二大银行Piraeus Bank(BOPr.AT)承认其需要紧急融资.
"自从金融危机开始後,作为欧元体系的一部分,希腊央行一直向银行体系的流动性提供有力支持."普罗沃普洛斯接受一家报纸采访时说.
"希腊央行8月也提供了紧急融资,"他说,并补充称如有必要,该央行已准备好提供更多融资.
希腊国内银行持有的该国政府公债资产上半年遭到大幅减记,令这些银行受到冲击.
普罗沃普洛斯说,经过减记以及BlackRock Solutions对希腊银行的贷款项目进行测试之後,希腊部分银行将必须加强资本.该测试受央行委任,预计将于今年稍晚完成.
"部分银行将必须提高资本充足率...以确保国际信心和进入全球市场的通道,"普罗沃普洛斯表示,"这是它们发挥向希腊经济复苏提供融资的作用的唯一方式."(完)
--编译 杜明霞;审校 王丽鑫
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。