〔欧元区金融〕希腊央行8月向该国部分银行提供紧急融资

路透雅典9月3日电---希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)周六表示,该央行8月向希腊部分银行提供了紧急融资,若有必要还准备进一步提供.

紧急流动性援助(ELA)实际上是一国央行向没有流动性但有偿付能力的银行提供的贷款.

由于希腊主权债务危机,该国的银行被关在大规模融资市场之外,此後这些银行转而依赖从欧洲央行(ECB)获取流动性.

在主权信贷评级被下调後,现在希腊部分银行因为缺乏合格的担保品而受困,其中希腊第二大银行Piraeus Bank(BOPr.AT)承认其需要紧急融资.

"自从金融危机开始後,作为欧元体系的一部分,希腊央行一直向银行体系的流动性提供有力支持."普罗沃普洛斯接受一家报纸采访时说.

"希腊央行8月也提供了紧急融资,"他说,并补充称如有必要,该央行已准备好提供更多融资.

希腊国内银行持有的该国政府公债资产上半年遭到大幅减记,令这些银行受到冲击.

普罗沃普洛斯说,经过减记以及BlackRock Solutions对希腊银行的贷款项目进行测试之後,希腊部分银行将必须加强资本.该测试受央行委任,预计将于今年稍晚完成.

"部分银行将必须提高资本充足率...以确保国际信心和进入全球市场的通道,"普罗沃普洛斯表示,"这是它们发挥向希腊经济复苏提供融资的作用的唯一方式."(完)