〔新债招标〕中国三年期续发国债收益率3.9134%,高于预期--业内人士

路透上海9月7日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币三年期续发国债,中标收益率3.9134%,高于3.85%的预测均值.

业内人士并透露,该期债最优(边际)中标收益率为4.01%,投标倍数1.28.此前市场预测区间为3.77%-3.90%.

财政部于6月1日招标发行了今年第13期记账式国债CN110013=CFXS,当时发行规模300亿元,票面利率3.26%.9月7日续发行日,该期国债停止交易一天.

该续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格,按全场加权平均中标价格承销.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.9月8日开始续发行,9月13日续发行结束.续发行部分从9月15日起与原发行部分合并上市交易.(完)