〔新债招标〕中国三年续发国债收益率偏高,投标倍数创新低需求不振(更新版2)

(新增公告内容)

* 三年国债中标收益率3.9134%,高于预期

* 认购倍数1.28倍,创本年同期国债最低值

* 准备金新政增添大行资金压力,抑制参与积极性

路透上海9月7日电---中国三年期续发国债中标收益率高于预期.通胀数据公布在即,市场预期难有明显缓和,加之准备金新政增添大型银行资金压力,抑制其投标积极性,抬升中标收益率水平.

公告称,上午招标的300亿元人民币三年期固息续发国债,发行价格99.26元.投标量为383.8亿元,投标倍数1.28倍,创出本年同期国债最低值.稍早业内人士透露,中标收益率3.9134%,高于此前3.77%-3.90%的预测区间.最优(边际)中标收益率为4.01%.

"需求不振...机构情绪还是偏谨慎,"华北一券商分析师表示.

他并指出,三年期国债需求本身就不高,加之近期市场流动性略显不足,推高一级市场中标收益率明显高于二级市场水平.

中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期固息国债最新收益率为3.8607%.

华中一券商分析师亦认为,短期内居民消费价格指数(CPI)料将高位徘徊,预计紧缩政策难松绑,投资者对市场预期还是较为悲观.

中国将于周五(9日)公布CPI、PPI(工业生产者出厂价格指数)及工业增加值等数据.此前路透综合22家机构预测中值结果显示,8月CPI同比涨幅为6.2%.[ID:nCN1941951]7月CPI同比涨6.5%,创下37个月新高.

该期债为今年第13期记账式附息国债的续发债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格,按全场加权平均中标价格承销.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.第13期国债票面利率3.26%.9月7日续发行日,该期国债停止交易一天.

该期债9月8日开始续发行,9月13日续发行结束.续发行部分从9月15日起与原发行部分合并上市交易.(完)