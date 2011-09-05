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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 15:56 BJT

更正(官方):〔中国新债〕国开行周四将发至多330亿元两期固息债,期限三年和10年

(官方更正:第52期金融债分销期"9月9日-9月19日"更正为"9月9日-9月20日")

路透上海9月5日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周一公告称,将于周四(8日)招标发行两期固息金融债,总金额不超过330亿元人民币.其中三年期品种发行上限为150亿元,10年期为180亿元.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第51期、第52期金融债.具体条款如下:

第51期 第52期

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发行总量 不超过150亿元 不超过180亿元

期限/计息方式 三年/固息 10年/固息

招标时间 9月8日10:00-11:00 9月8日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 9月19日 9月20日

起息日 9月19日 9月20日

分销期 9月9日-9月19日 9月9日-9月20日

上市日 9月23日 9月26日

基本承销额 有 有

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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