更正(官方):〔中国新债〕国开行周四将发至多330亿元两期固息债,期限三年和10年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。