更正(官方):〔中国新债〕国开行周四将发至多330亿元两期固息债,期限三年和10年

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
(官方更正:第52期金融债分销期"9月9日-9月19日"更正为"9月9日-9月20日")
路透上海9月5日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周一公告称,将于周四(8日)招标发行两期固息金融债,总金额不超过330亿元人民币.其中三年期品种发行上限为150亿元,10年期为180亿元.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第51期、第52期金融债.具体条款如下:
第51期 第52期
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发行总量 不超过150亿元 不超过180亿元
期限/计息方式 三年/固息 10年/固息
招标时间 9月8日10:00-11:00 9月8日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 9月19日 9月20日
起息日 9月19日 9月20日
分销期 9月9日-9月19日 9月9日-9月20日
上市日 9月23日 9月26日
基本承销额 有 有
付息频率 按年 按年
发行人增发权利 保留 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
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