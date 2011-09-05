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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 10:34 BJT

《外汇动态》澳洲公布的强劲数据提振澳元/美元收复部分失地

0221GMT---澳元/美元AUD=D4抹去约20个点子跌幅,此前公布的澳洲企业库存大幅高于市场预期,引发第二季国内生产总值(GDP)可能被上修的预期.

澳洲统计局周一公布,澳洲第二季企业库存经季节调整後较上季上升2.5%,路透预估为增长0.4%.企业获利增长3.8%,预估为增长3.0%.

数据公布後,澳元/美元从1.0576升至1.0596,不过日内仍下跌0.5%,因上周五公布的美国就业数据疲软,拖累股市和对高收益资产的需求.(完)

--编译 李富强;审校 孙茉莉

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