《外汇动态》澳洲公布的强劲数据提振澳元/美元收复部分失地

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
0221GMT---澳元/美元AUD=D4抹去约20个点子跌幅,此前公布的澳洲企业库存大幅高于市场预期,引发第二季国内生产总值(GDP)可能被上修的预期.
澳洲统计局周一公布,澳洲第二季企业库存经季节调整後较上季上升2.5%,路透预估为增长0.4%.企业获利增长3.8%,预估为增长3.0%.
数据公布後,澳元/美元从1.0576升至1.0596,不过日内仍下跌0.5%,因上周五公布的美国就业数据疲软,拖累股市和对高收益资产的需求.(完)
--编译 李富强;审校 孙茉莉
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路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。