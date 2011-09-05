〔韩国个股〕三星撤展Galaxy Tab 7.7,因德国法院发布禁售令

路透首尔9月5日电---三星电子(005930.KS)已经停止在欧洲最大的消费电子产品展会推销其新款平板电脑,此前一德国法院发布该款产品在德国的禁售令.这是三星与苹果(AAPL.O)在全球专利之争中尝到的最新败绩.

德国杜塞尔多夫的一家法院周五要求三星停止销售Galaxy Tab 7.7,当天正值IFA年度电子展会在柏林开展.这家法院8月底还裁定,在该院9月9日做出最终裁决之前,禁止三星在德国销售Galaxy Tab 10.1.

Galaxy Tab 7.7是三星Galaxy系列产品的最新之作,首次在该展会与5.3英寸的Galaxy Note一起发布.三星希望Galaxy Note这种新的产品类别能够填补智能手机和平板电脑之间的空白.

三星发言人James Chung说,"该款产品并未开始销售,但我们决定尊重法院裁定."

4月以来三星和苹果一直就智能手机和平板电脑专利权进行激烈的争斗.(完)