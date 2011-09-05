版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 10:48 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元双双下跌,受股市下滑打压

路透惠灵顿/悉尼9月5日电---澳元和新西兰元周一小跌,受股市疲弱,美国经济数据令人失望,以及围绕欧洲债务危机的忧虑重燃打压.

澳元兑美元AUD=D4降至1.0590,比周五高点低逾0.01美元.支撑位为上周低点1.0561,随後是1.0540,即近期1.0315至1.0765走势的50%回档位.阻力位在1.0670.

新西兰元兑美元NZD=D4较周五纽约收盘跌约0.005美元,至0.8432.在心理水准0.8400附近受到强劲支撑,阻力位徘徊于0.8510左右.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐