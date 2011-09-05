〔澳新汇市〕澳元和新西兰元双双下跌,受股市下滑打压

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透惠灵顿/悉尼9月5日电---澳元和新西兰元周一小跌,受股市疲弱,美国经济数据令人失望,以及围绕欧洲债务危机的忧虑重燃打压.
澳元兑美元AUD=D4降至1.0590,比周五高点低逾0.01美元.支撑位为上周低点1.0561,随後是1.0540,即近期1.0315至1.0765走势的50%回档位.阻力位在1.0670.
新西兰元兑美元NZD=D4较周五纽约收盘跌约0.005美元,至0.8432.在心理水准0.8400附近受到强劲支撑,阻力位徘徊于0.8510左右.
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。