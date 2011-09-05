〔手机产业〕谷歌收购摩托罗拉移动令微软受益--宏基高管

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透柏林9月2日电---宏基(2353.TW)高管周五称,谷歌收购摩托罗拉移动将使微软(Microsoft)(MSFT.O)获益,因该交易使谷歌变成其手机生产商客户的直接竞争对手.
宏基生产的智能手机和平板电脑对微软和谷歌的操作系统都有使用.
谷歌上月以125亿美元收购摩托罗拉移动,成为该公司史上最大收购案,使谷歌与目前使用谷歌Android(安卓)系统的其他手机生产商成为竞争关系.
"他们与自己的一些客户成为对立关系,"宏基欧洲业务总裁Walter Deppeler称,"这是送了微软一份大礼,"他在IFA消费电子展会间歇对路透表示.
索尼爱立信(Sony Ericsson)(ERICb.ST)(6758.T)、宏达电(2498.TW)和中兴(000063.SZ)等其他参展的手机生产商曾表示,他们认为该收购案重点是获得摩托罗拉的专利库,以协助保护Android软件,不过摩托罗拉电话业务也使谷歌与其他使用Android系统的手机制造商成为直接竞争关系.
Deppeler称,宏基将考虑该交易的潜在意义,再决定未来平台选择.(完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。