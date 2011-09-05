〔手机产业〕谷歌收购摩托罗拉移动令微软受益--宏基高管

路透柏林9月2日电---宏基(2353.TW)高管周五称,谷歌收购摩托罗拉移动将使微软(Microsoft)(MSFT.O)获益,因该交易使谷歌变成其手机生产商客户的直接竞争对手.

宏基生产的智能手机和平板电脑对微软和谷歌的操作系统都有使用.

谷歌上月以125亿美元收购摩托罗拉移动,成为该公司史上最大收购案,使谷歌与目前使用谷歌Android(安卓)系统的其他手机生产商成为竞争关系.

"他们与自己的一些客户成为对立关系,"宏基欧洲业务总裁Walter Deppeler称,"这是送了微软一份大礼,"他在IFA消费电子展会间歇对路透表示.

索尼爱立信(Sony Ericsson)(ERICb.ST)(6758.T)、宏达电(2498.TW)和中兴(000063.SZ)等其他参展的手机生产商曾表示,他们认为该收购案重点是获得摩托罗拉的专利库,以协助保护Android软件,不过摩托罗拉电话业务也使谷歌与其他使用Android系统的手机制造商成为直接竞争关系.

Deppeler称,宏基将考虑该交易的潜在意义,再决定未来平台选择.(完)