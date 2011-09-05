〔中国货币市场〕七天回购利率走升,未来资金需求大令机构出钱非常谨慎

路透上海9月5日电---中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周一早盘走升.今日是准备金扩大上缴基数後六家大型银行的首批缴款日,由于此前准备充分,债市流动性并不十分紧张.然而市场预期未来资金需求仍大,致使机构出钱非常谨慎,因此推高了价格.

北京一大型银行交易员说,"今天资金面还算比较宽松的,准备金缴款看来也没什麽大的影响,只不过市场肯定还比较谨慎.'

他表示,未来包括国庆节(10月1日-7日)前备付,银行季末考核,准备金新政後续批次缴款等资金需求因素较多,如果再把一些例如大型转债发行等突发性因素考虑在内,本月资金面整体仍不容乐观.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为今日,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.8943 3.4729 +42.14

七天CN7DRP=CFXS 4.8730 4.2140 +65.90

14天CN14DRP=CFXS 5.3115 4.9583 +35.32

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.8560 3.4774 +37.86

七天CHICNY7D=CFXS 4.8408 4.1903 +65.05

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