〔中国债市动态〕现券收益率波动不大,准备金缴款影响有限

路透北京9月5日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率波动不大,存款准备金基数扩大後今日首批缴款,虽货币市场利率明显走升,但考虑到本周还将有较大规模的公开市场到期量,现券市场并未受波及,现券收益率小幅波动.

中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周一早盘走升.今日是准备金扩大上缴基数後六家大型银行的首批缴款日,由于此前准备充分,债市流动性并不十分紧张.然而市场预期未来资金需求仍大,致使机构出钱非常谨慎,因此推高了价格.[ID:nCN1943787]

"本周大行缴款,所以(货币市场)利率会上去,(但是现券市场)双边报价下来了."北京一银行交易员称.

她指出,中长端国债的双边报价小幅下行3-4个基点(bp),不过目前尚无成交,机构仍以观望为主.

上海一基金公司交易员则表示,中长端收益率双边报价下行或说明市场对不明朗的经济走势预期偏悲观,加上存准基数扩大对资金面的影响还将持续,市场心态较为谨慎.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为今日,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347]

据路透统计,中国央行公开市场9月央票和正回购到期量合计将达3,510亿元人民币,其中本周到期量为1,760亿元.[ID:nCN1934897]

北京时间11:13时,银行间债市剩馀期限近10年的固息国债110015券最新双边报价CN110015=CFXM为4.06%/4.02%,上日尾盘报4.08%/4.04%;剩馀期限约4.77年的固息国债110014券最新双边报价CN110014=CFXM为3.91%/3.88%,上日尾盘报3.96%/3.92%.(完)