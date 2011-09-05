〔中国新债〕南山开发下周二将发行18亿元中期票据,期限五年

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透北京9月5日电---中国南山开发（集团）股份有限公司周一公告称,将于下周二(13日)
在银行间债市簿记建档发行18亿元人民币中期票据,期限五年.
南山开发集团旗下有上市公司深赤湾(000022.SZ) (200022.SZ)、深基地B(200053.SZ)和
雅致股份(002314.SZ).
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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南山开发 25 18 5 9/13簿记建档 招商银行 AA+ 9/15 9/16
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--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。