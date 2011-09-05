〔表格〕外资9月2日止当周大幅卖超日股,买超台股--野村

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透9月5日电---以下是9月2日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 12周 年内迄今 2010年
日本外亚洲市场 163 (14,379) (14,561) (12,010) 63,533
印度 (240) (2,091) (6) 574 28,840
印尼 (92) (1,036) 27 194 2,305
日本 (2,891) (13,167) (9,641) 38,051 37,313
韩国 185 (3,421) (3,671) (4,973) 19,099
菲律宾 0 (140) 125 488 1,213
台湾 540 (6,018) (9,997) (7,698) 9,402
泰国 (229) (1,672) (1,039) (595) 2,674
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 李富强;审校 孙茉莉
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。