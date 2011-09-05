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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 11:19 BJT

〔表格〕外资9月2日止当周大幅卖超日股,买超台股--野村

路透9月5日电---以下是9月2日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 163 (14,379) (14,561) (12,010) 63,533

印度 (240) (2,091) (6) 574 28,840

印尼 (92) (1,036) 27 194 2,305

日本 (2,891) (13,167) (9,641) 38,051 37,313

韩国 185 (3,421) (3,671) (4,973) 19,099

菲律宾 0 (140) 125 488 1,213

台湾 540 (6,018) (9,997) (7,698) 9,402

泰国 (229) (1,672) (1,039) (595) 2,674

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 李富强;审校 孙茉莉

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