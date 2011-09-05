〔日本债市〕美国经济疑虑刺激公债跳升,银行买盘提振10年期券种

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透东京9月5日电---日本政府公债期货周一跳升,指标10年期公债收益率(殖利率)逼近1%,因美国就业报告加剧对新一轮经济衰退的忧虑,令投资者纷纷避险买入债券.
在现券市场,10年期日本公债JP10YTN=JBTC走势强于其他券种,收益率下滑4个基点至1.020%,扭转近期收益率上升的走势.周五该公债收益率触及一个月高位1.075%.五年期日本公债收益率JP5YTN=JBTC跌2.5个基点,至0.320%.
市场人士称,长期公债受到日本银行业者买盘支撑.但在收益率跌破1%时,地区银行等投资者的获利了结盘料将涌现.
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。