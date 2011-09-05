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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 11:22 BJT

〔日本债市〕美国经济疑虑刺激公债跳升,银行买盘提振10年期券种

路透东京9月5日电---日本政府公债期货周一跳升,指标10年期公债收益率(殖利率)逼近1%,因美国就业报告加剧对新一轮经济衰退的忧虑,令投资者纷纷避险买入债券.

在现券市场,10年期日本公债JP10YTN=JBTC走势强于其他券种,收益率下滑4个基点至1.020%,扭转近期收益率上升的走势.周五该公债收益率触及一个月高位1.075%.五年期日本公债收益率JP5YTN=JBTC跌2.5个基点,至0.320%.

市场人士称,长期公债受到日本银行业者买盘支撑.但在收益率跌破1%时,地区银行等投资者的获利了结盘料将涌现.

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