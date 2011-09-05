〔日本债市〕美国经济疑虑刺激公债跳升,银行买盘提振10年期券种

在现券市场,10年期日本公债JP10YTN=JBTC走势强于其他券种,收益率下滑4个基点至1.020%,扭转近期收益率上升的走势.周五该公债收益率触及一个月高位1.075%.五年期日本公债收益率JP5YTN=JBTC跌2.5个基点,至0.320%.