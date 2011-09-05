〔中国股市〕沪综指早盘收低1.6%,受累于外围市场及资金面压力

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京9月5日电---中国股市沪综指周一早盘收低1.6%,上周五欧美股市大跌,令市场愈加担心外围经济状况,国内经济料亦难独善其身,另外,受银行存款保证金缴存范围扩大影响,未来六个月缴存压力较大,资金面料进一步承压,短线沪综指难脱下行趋势.
沪综指.SSEC早盘收报2,486.992点,跌1.63%,盘间曾触及2,483.098低位,为近四周来的盘中新低,此前低位是8月9日的2,437.68点;上证180金融指数.SSE180FI下挫1.68%.
"在资金面上大家还是有点担忧,毕竟保证金基数的扩大会导致大量的货币被上交,可能不利于市场心理层面的建设."湘财证券策略分析师徐广福表示.
他并称,对未来上市公司业绩下滑以及盈利质量存在担忧,IPO和再融资规模扩大,令市场认为目前还是处于下行趋势中.
周五备受关注的美国非农就业报告公布,数据非常惨淡,就业岗位没有增长,远逊于预期,引发经济将再陷衰退的担忧.受此拖累,欧美股市重挫,避险公债受益,美元下滑,市场对美联储将祭出第三套量化宽松政策的言论甚嚣尘上.[.NCN][.EUCN]
对于银行存款保证金缴存范围扩大的影响,中证报根据部分上市银行已披露的半年报测算,14家上市银行未来6个月将缴存6,958亿元人民币准备金,占所有银行缴存额近八成.(完)
--发稿 宿泱韫/尹媛婷; 审校 丁淑琴
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