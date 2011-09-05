〔中国汇市〕人民币兑美元早盘下跌,欧元疲弱拖累非美货币走势

* 人民币兑美元早盘小幅下跌

* 欧元疲弱拖累非美货币走势

* 近期人民币持续盘整的可能性大

路透上海9月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一早盘即期汇价小幅下跌,国际美元反弹,非美货币走软,亦拖累人民币回落调整,成交则偏于活跃.

交易员表示,希腊与国际债权人谈判中断,欧债危机深化拖累欧元走软,料近期美元或维持相对偏强走势,人民币可能将暂时步入盘整.

北京时间11:25,人民币兑美元即期报6.3871元,上日收报6.3826元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3926元,上日中间价为6.3896元.

"亚洲开盘,国际美元还是走得比较强势."上海一银行交易员指出,"估计至少在上旬,人民币出现升值突破性走势的可能性不大.".

他表示,美元反弹的势头可能还将延续一段时间,而人民币在8月快速升值以後,亦存在整固需求,预计近期人民币将在6.37-6.39元附近盘整.

东京汇市-欧元兑美元周一亚洲交易时段跌至三周新低,商品货币亦承压,因对欧元区债务问题的忧虑,以及美国非农就业数据疲软,打压风险胃纳.[FRX/CN]

北京时间11:33,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2850/80,上日尾盘为6.2790元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3575/95元,上日尾盘报6.3535元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)