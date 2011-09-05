西方媒体称中国企业曾提出向卡扎菲力量出售武器

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月5日电---两家报纸报导称，中国武器出口公司7月曾向忠于卡扎菲的利比亚政府军提出报价，欲出售价值2亿美元左右的武器。这些消息可能影响到中国政府与利比亚反抗武装之间的关系。

继加拿大《环球邮报》稍早作出类似报导後，《纽约时报》周一报导，在利比亚首都的黎波里发现的废弃文件显示，有中国公司曾提出向利比亚政府军出售火箭发射器、反坦克导弹等禁止售予利比亚的武器。

反抗力量发言人Abdulrahman Busin告诉《纽约时报》，“我们有确凿证据表明中国和卡扎菲之间存在交易，我们掌握所有的证明文件。”

路透无法验证上述报导或报导所提及文件的真实性，一些官员告诉《纽约时报》，他们对报告持怀疑态度或不敢确定。

《纽约时报》中表示：“一位北约驻布鲁塞尔的资深外交官称报导中提到的内容几乎没有可能”，监督利比亚武器禁运的联合国小组成员称“没有收到与中国有关的武器交易报告”。

中国外交部未对上述报导公开置评。中国之前多次表示遵守联合国武器禁运规定。

但即使上述报导提及的武器未交付，或提到的文件最终证明并无事实依据，这些争议也可能加剧中国政府和利比亚反抗力量之间的互不信任。

上周末，利比亚全国过渡委员会(NTC)主席贾利勒(Mustafa Abdel Jalil)表示，中国曾阻止解冻利比亚政府遭冻结的资产。（完）