〔中国公开市场〕本周增报7天及14天正回购需求,熨平短期资金波动(更新版)

(新增更多市场人士评论及背景)

* 一级交易商本周增加上报7天及14天正回购需求

* 对冲公开市场资金大量到期,平抑市场短期波动

* 更好满足准备金缴款和季末及"十一"长假资金需求

路透北京9月5日电---中国央行公开市场操作启动七天及14天正回购需求申报,这有助于对冲近期公开市场大量资金到期,熨平金融市场短期波动,并能更好满足机构季末及"十一"国庆长假等时点对资金的需求.

业内人士周一透露,中国人民银行今日要求公开市场一级交易商申报七天期及14天期限正回购需求情况,这意味着本周央行公开市场操作可能将进行7天及14天正回购操作.央行同时还要求申报惯常进行的28天期和91天期正回购需求情况.

"本周到期资金比较充足,央行也要平滑一下."上海一券商分析师称.

根据路透统计显示,本周央行公开市场央票及正回购到期资金规模共计1,760亿元人民币,而下周的资金到期规模为1,190亿元.

华南一银行交易员称,"(七天和14天)这个期限可能还有点需求,跨月的肯定没人出.央行又想做点回笼量."

央行上周未进行任何期限的正回购操作.上月25日曾进行了30亿元91天期正回购操作,利率为3.16%;上月16日进行了290亿元28天期正回购操作,利率为2.80%.[ID:nCN1938285]

中国央行曾在今年1月中旬进行过七天和14天期正回购操作,其中七天期正回购利率为1.90%;14天期该利率为2.05%.[ID:nCN1713699]後者到期日恰逢2011年农历春节前夕.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为今日,中小机构首批上缴为本月15日.如果央行公开市场进行7天期正回购操作,也将能更好地满足中小机构上述首批缴款时的资金需求.

中国央行公开市场此前已连续七周累计净投放2,440亿元,主要原因在于央行扩大准备金缴存范围政策造成资金面失血;料近期央行仍将维持公开市场净投放,以平衡数量型紧缩调控带来过于严厉的负面冲击.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)