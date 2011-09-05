《外汇专栏》巴西的降息举措可能最终会推高本币雷亚尔

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeremy Boulton; 编译 隋芬

路透伦敦9月2日电---在巴西本周意外降息50个基点後,巴西货币雷亚尔BRL=下跌,但跌势可能只是短暂的.

因高收益率而做多雷亚尔的投资者起初会锁定获利,但这很可能会被新的买盘所盖过,因降息为巴西经济免受全球前景恶化的影响提供了一层保护,且巴西当前12%的利率水平对投资者来说仍有足够吸引力.

要判断降息对雷亚尔的走势有何影响,交易员可参考土耳其货币里拉TRY=在土耳其8月4日降息後的走势.

最开始,土耳其当局的货币政策举措招致大量批评,且降息被认为肯定会压低里拉.但是,在美国评级被降且股市随之重挫的数天之後,市场观察人士开始以更加正面的眼光看待土耳其当局先发制人的降息措施.

此後里拉开始反弹.有鉴于此,或许也有理由认为,巴西的降息亦会给雷亚尔带来额外支撑.

而由于巴西利率远高于土耳其,对投资者更具吸引力,雷亚尔的反弹速度可能会比里拉更快.雷亚尔兑美元周四下跌近1%.

虽然一些主要贸易夥伴的经济趋疲,使巴西增长放缓,但该国经济状况仍算十分稳健.

即便在调降增长预估後,大多数分析师仍预期巴西经济今年将增长3-4%.相比之下,美国第二季经济环比年率仅为增长1%.

此外,巴西继续享有不错的贸易顺差,8月顺差额为38.7亿美元.

利率也仍对雷亚尔构成支撑.

巴西此次意外大幅降息至12%,是为应对全球经济放缓,这种放缓态势或拖累巴西经济增长.

降息是为了保护经济,但对阻止资金流入巴西可能起不了什麽作用,因为投资者仍会认为巴西的利率水平很有吸引力.

实际上,即便巴西央行像有些人预期的那样,采取一系列降息行动,该国的利率水平也仍足以吸引投资者.

而巴西若进一步降息,可能会是美国或欧元区形势恶化所引发,这极有可能会导致美国进一步放宽政策,甚至出台第三轮量化宽松(QE3),而这很可能会压低美元兑雷亚尔的汇率.

与此同时,巴西央行的政策措施还必须顾及抗通胀的需求.巴西今年的此前五次加息都是基于通胀形势,因而利率不可能降得太多.

雷亚尔的潜在买家可考虑在下述两个水准附近抛出美元兑雷亚尔:8月12日高位1.6275与200日移动均线切入位1.6265.

若认为这样做太过激进,投资者可偏向在美元进一步升至1.6500-1.6660时再抛.此处也是8月美国评级被降後,美元兑雷亚尔在全线避险情绪推动下的那波涨势的峰值.(完)