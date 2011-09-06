(重温稿)〔路透调查〕加拿大央行9月会议料决定维持指标利率不变

* 公布项目:加拿大央行利率声明

* 公布时间:9月7日(周三)1300GMT

* 路透预估:路透对加拿大12家初级交易商所作调查[ID:nCN1913485],以及路透另一份对43名分析师所作调查[ID:nCN1937689],均预测加拿大央行周三将决议维持隔夜拆款利率目标在1%不变.

主要的问题在于该行会以何种措辞来描述未来利率及经济的景况.央行的利率声明几乎笃定会比7月19日的声明来得更为温和.

* 观察重点:

撒除货币刺激措施的措辞--央行在7月19日指称,经济倘若持续扩张,将撤除货币刺激措施,该行当时删除"最终"的用语.央行称,"从经济持续扩张及当前物质过度供给逐步被消化的情况看来,部份大规模的货币刺激政策将会撤除,以期达成2%的通胀目标.[ID:nCN1848761]

加拿大央行总裁卡尼于8月19日时调整立场,表明该行将谨慎以对,"对于可能撤除货币刺激措施一事,我们强调我们会谨慎处理."[ID:nCT0385128]

暗示降息--可能性很低,多数分析师预计下道动作为升息.受访的分析师所作预估中值为,该行将于2012年第二季升息.然而,依据指标利率预期进行交易的隔夜利率交换(OIS)收益率,则显示投资人仍预计利率在今年末段及2012年某个时点将会下跌.此外,至少有一位分析师不排除央行会誓言在某个特定的时段内保持利率不变.

成长预估--继第二季实质国内生产总值(GDP)环比年率下降0.4%後,央行可能会更新对今年剩馀时间内的整体经济展望,但该行不会提供确切的预估值.该行在7月20日的货币政策报告中预估,第三季成长率为2.8%,第四季成长2.9%,2012年将成长2.6%;而目前看来这份报告有些过时.

通胀---该行7月时预估,通胀在2012年中期将回到2%的目标,而核心通胀在今年第四季以前将触及2%.7月份时,整体通胀自3.1%降至2.7%,核心通胀则自1.3%升至1.6%.核心通胀若加速上扬,都将令加息的预期升温.

对加元的措辞---卡尼在8月19日时表示,外部的负面因素目前更形不利,其并补充道,"加元持续走强,令美国需求更加低迷."加元兑美元于2011年多数在平价水准上方交易.

* 市场冲击:

央行听来若较卡尼8月19日所言更加谨慎,则料将令加元走贬且拉抬债券价格,至少短期债券是如此.

该行若暗示将在不远的将来升息,则可望令加元走强且压低债券价格.(完)