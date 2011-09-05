〔中国货币市场〕七天回购利率走升,未来资金需求大令机构出钱非常谨慎(更新版)

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海9月5日电---中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周一早盘走升.今日是准备金扩大上缴基数後六家大型银行的首批缴款日,由于此前准备充分,债市流动性并不十分紧张.然而市场预期未来资金需求仍大,致使机构出钱非常谨慎,因此推高了价格.
北京一大型银行交易员说,"今天资金面还算比较宽松的,准备金缴款看来也没什麽大的影响,只不过市场肯定还比较谨慎.'
他表示,未来包括国庆节(10月1日-7日)前备付,银行季末考核,准备金新政後续批次缴款等资金需求因素较多,如果再把一些例如大型转债发行等突发性因素考虑在内,本月资金面整体仍不容乐观.
路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为今日,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.9028 3.4729 +42.99
七天CN7DRP=CFXS 4.8880 4.2140 +67.40
14天CN14DRP=CFXS 5.2968 4.9583 +33.85
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.8878 3.4774 +41.04
七天CHICNY7D=CFXS 4.8781 4.1903 +68.78
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.8900 3.4917 +39.83
七天CN7DRPFIX=CFXS 4.8654 4.2010 +66.44
14天CN14DRPFIX=CFXS 5.3100 4.9600 +35.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.8892 3.4808 +40.84
七天SHICNYSWD= 4.8775 4.2021 +67.54
三个月SHICNY3MD= 5.6079 5.5753 +3.26
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--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴/乔艳红
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。