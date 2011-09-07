《中国能源分析》油污渤海湾凸显"监管的失败"

* 渤海溢油事故凸显监管乏力

* 政府缺乏经验及监督无力,令事故处理滞後

* "违法成本低"让肇事者变本加厉

* 完善法律法规以及建立多层面监管迫在眉睫

作者 李文科/邵晓忆

路透北京9月7日电---中国渤海溢油事故发生已三月有余,却仍未堵住漏油点.监管层的处理迟缓,凸显中国在生态立法方面的严重滞後,以及监管体制的重重缺陷.

低廉的违法成本让肇事者变本加厉,环境污染事件层出不穷.要想真正堵住漏油的漏洞,必须先堵住中国在立法和监管层面的漏洞.加快完善相关法律法规,建立多层面监管制度已经是迫在眉睫.

"此次渤海溢油事件是由一系列违规作业,低级人为错误造成的责任事故,不管你多财大气粗,掌握了多少公关技巧,都不能逃避本应该承担的责任."中国国务院参事徐锭明称.

他在清洁燃料高峰论坛上表示,除了作业主体的康菲中国,国有企业中海油作为投资主体之一也应承担其责任,而中国政府在监管是次事故中的表现亦乏善可陈,基本可以形容为"反应迟钝、行动迟缓、监督无力、处理软弱、能力不足".

自6月初渤海出现溢油点起,康菲中国从最初的瞒报到将事故归咎于自然原因,以及在遏制溢油事故中的消极怠慢,被认为是"监管的失败".时至今日,虽然康菲中国表示已按监管要求完成"三停"程序,持康菲中国51%股份的中海油亦表示将加强监管力度,但原油渗漏点何时能得到完全控制仍不得而知.

"这次就是个教训,此次事故就体现出中国政策上有漏洞,目前的监管是有问题的,而法律法规今後肯定要走向完善,要有法可依,要建立多层面监管,并需要健全制度安排,"厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强如是说.

除了渤海溢油事故,中石油(0857.HK)(601857.SS)、中石化(0386.HK)(600028.SS)以及中海油(0883.HK)三大石油巨头最近接连发生大火以及爆炸等事故,再加上铬渣倾倒污染等接连二三的生态污染事件亦暴露出中国生态立法的滞後,以及生态监管和问责体系的不足.

**"违法成本低"**

监管问责力度不够,固然是渤海溢油事故处理不力的核心因素.但"违法成本低"亦被认为是谙熟中国法律的康菲,在後续处理中拖沓推诿的重要原因.

业界人士称,此次事故的责任明确,"躲猫猫"的康菲中国将难辞其咎,中海油等投资方亦需付出代价.但立法机制的严重滞後和相关法律法规的缺失,令执行监管职责的国家海洋局备感"力不从心".

赔偿与刑罚往往是悬于环境生态污染肇事方头顶的两把利剑.但中国目前针对海上漏油事故责任界定和处罚的法律法规尚不完善,主要是《海洋环境保护法》和《海洋溢油生态损害评估技术导则》.

根据前者规定,违规进行海洋石油勘探开发活动,造成海洋环境污染的,处2万元人民币以上20万元以下的罚款.而根据後者,则可以依据评估结果来提请索赔.

此前国家海洋局副局长王飞就曾表示,根据《海洋溢油生态损害评估技术导则》等标准进行科学评估,估算此次溢油事故造成损害的生态赔偿金额,并代表国家向康菲公司提出生态损害索赔要求.

但中国目前法律法规中,用以应对溢油事故对周边物种生态、渔业水产养殖及沿海居民健康构成影响的亦很匮乏,而民间监督和索赔力量想要发挥作用亦异常艰难.

有媒体报导,因溢油导致水产养殖损失70%左右的河北乐亭养殖户的索赔诉讼因"证据不足"被天津海事法院驳回,如要立案,则需要鉴定报告及国家海洋局的证明.

康菲中国怠慢态度已使污染面积持续蔓延.国家海洋局8月底数据显示,渤海溢油事故已经造成累计5,500平方公里海面遭受污染.另据新华社报导,河北相关海域的不少养殖户已出现扇贝死亡现象,而馀下扇贝仅约1公分大小,他们担心扇贝及其他海产品出口受限,订单索赔雪上加霜,而未来三至五年渔业出口损失难以估计.

厦门大学的林伯强称,很明显中国政府在处理此次事故方面表现得非常没有经验,在前期没有祭出有力的应对措施,令康菲中国在一开始处理溢油事故就没有足够的投入.

"康菲完全可以做的更好,这与投入是成正比的,"他说.

同为漏油事故,2010年曾一度把全球石油业巨擘BP(BP.L)逼入绝境.去年BP墨西哥湾漏油事件发生後,美国司法部就启动刑事和民事调查,指责BP违犯《清洁水法》、《石油污染法》以及《濒危物种法》等数部法律,BP并因此在2010年出现近50亿美元亏损,为1992年来首次亏损;公司并将其应对漏油事件的费用估算从400亿美元上调至409亿美元.

**生态立法迫在眉睫**

尽管目前看来,渤海溢油事故影响可能不如2010年BP墨西哥湾漏油事件那般严峻,但其对中国缺位的生态监管和法律空白可谓一记"当头棒喝",中国加快生态环保方面的立法已迫在眉睫.

林伯强称,"在处理此次事故方面,中国显然是监管滞後,这没有什麽可说的,"中国在监管上有缺失,制度上有漏洞,但在公众压力下,这一事故的处理有望加速,并得到解决.

他并认为,中国要完善保护海洋法规应该说不是很难,直接照搬国外的经验就可以,国外这些法律法规都是比较透明的,而且已经非常健全了.

国家海洋局"2010年中国海洋环境状况公报"显示,2010年度中国海上在生产的油气平台达195个,海洋溢油事故风险日益升高.而在1998-2008年的十年间,中国沿海发生船舶溢油事故718起,溢油总量达11,749吨.

分析人士表示,乐观的看,此次漏油事故有望促进中国海洋保护法的完善,倒逼中国完善环境等相关立法与对外合作的相关法律法规;对能源开采类公司环保,作业服务等方面将提高要求,增加垄断企业在生态、环保、民生安全等方面的投入.

"最主要的影响,对于中海油本身,对整体中石油,中石化这些能源开采类公司未来可能会出台措施,对环保以及整个作业服务方面有一些要求,"国金证券财富管理中心分析师常剑锋如是说.

他预计监管层短期有可能让其他油田停产检查.中石油集团近日已决定,在全集团展开为期50天的安全生产大检查.而在过去不到13个月的时间里,该集团在大连石化以及大连新港储油区发生四起火灾事故.

"中国要走一条绿色低碳可持续发展,这就是中国的一个方向,凡是来中国合作的,不管哪个国家,不管是大公司小公司,要遵守国家的方针政策."徐锭明称,"渤海问题反应了中国政府未来发展的方向."

而中国亦正朝着这个方向努力,已经在"十二五"规划首次明确提出"绿色发展"和"生态安全战略".环境税--这一治理环境的重要经济政策手段亦逐渐被提上议事日程,并可能在"十二五"期间开征.

中海油H股周一重挫8.9%,领跌香港恒生指数.HSI;周二虽然收盘微幅上涨0.29%,收在13.88港元,但盘中曾低见13.18港元,为约一年来最低水准.过去三个月累计下跌逾26%.

中石油H股周二收涨2.46%,报9.59港元;中石化则收高2.44%,报7.56港元.过去三个月分别下滑13.81%和3.78%.(完)

(苏丹对此文亦有贡献)