《外汇动态》美元/日圆走势蹒跚,支撑位料在76.42

0307GMT---美元/日圆走势蹒跚,陷入区间交投,一周波动率JPYSWO=跌破10%,为逾一个月来首次.

交易商称,在东京定盘前来自进口商的些许薪酬结算日(gotobi)需求推升美元,但整体交投相对淡静,投机客袖手旁观,慎防日本当局可能出手干预.薪酬结算日需求意味着进口商倾向于在每月的第五日,第10日或其他每月的五倍数日买入美元.

投资者指出,尽管上周五公布的美国就业报告令人失望,美元持守在76.50上方,上周低点76.42目前成为立即的支撑位.

出口商卖盘聚集在77.30-77.40附近,料将限制美元的任何反弹走势.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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