《外汇动态》美元/日圆走势蹒跚,支撑位料在76.42

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
0307GMT---美元/日圆走势蹒跚,陷入区间交投,一周波动率JPYSWO=跌破10%,为逾一个月来首次.
交易商称,在东京定盘前来自进口商的些许薪酬结算日(gotobi)需求推升美元,但整体交投相对淡静,投机客袖手旁观,慎防日本当局可能出手干预.薪酬结算日需求意味着进口商倾向于在每月的第五日,第10日或其他每月的五倍数日买入美元.
投资者指出,尽管上周五公布的美国就业报告令人失望,美元持守在76.50上方,上周低点76.42目前成为立即的支撑位.
出口商卖盘聚集在77.30-77.40附近,料将限制美元的任何反弹走势.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。